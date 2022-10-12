أمر بتدمير صاروخ فضائي ياباني ذاتيا بعد فشل إطلاقه

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو-( د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن صاروخا أطلقته وكالة الفضاء اليابانية فشل بعد وقت قصير من إطلاقه اليوم الأربعاء.

وأرسلت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) أمرا بالتدمير الذاتي إلى الصاروخ "إبسيلون-6" بعد اكتشاف مشكلة بعد إطلاقه من مركز أوشينورا الفضائي في كاجوشيما في جنوب غرب البلاد، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن إشارة التدمير الذاتي أرسلت بعد أن قررت جاكسا أن الصاروخ لم يكن قادرا على التحليق بأمان فور الإطلاق.

وقالت كيودو إن الصاروخ الذي يبلغ طوله 26 مترا كان يحمل ثمانية أقمار اصطناعية طورتها كيانات من بينها شركة خاصة وجامعات.