تعمل مطلع 2023.. سر اختيار "بشتيل" لإنشاء محطة قطارات الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تُسارع الحكومة، في الانتهاء من تنفيذ أعمال وإنشاء محطة قطارات الصعيد في محافظة الجيزة، لخدمة المواطنين من أهالي الصعيد بشكل عام.

ومن المقرر، افتتاح المحطة مطلع 2023، بهدف تخفيف الضغط على محطة مصر بميدان رمسيس.

ويرصد "الخليج 365" أسباب اختيار المحطة في موقعها الجديد على النحو التالي:

1- عند اختيار موقع المحطة روعي وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر.

2- تعتبر المنطقة، هي التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي/ الإسكندرية - إمبابة / المناشي/ القباري).

3- وجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة (مترو الأنفاق/ مونوريل 6 أكتوبر/خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي).

4- روعي في اختيار المنطقة وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور ترعة الزمر/ محور شارع السودان/ محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو).

5- موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي وأتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب.

6- محطة قطارات صعيد مصر الجديدة ستقدم خدمات مميزة للركاب.

7- المحطة ستكون ‏ذكية تبادلية ‏ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات.

8- تحتوي المحطة على شاشات إرشادية للراكب.

9- تضم المحطة، بوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة.

10- محطة قطارات صعيد مصر الجديدة، مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها وبها خدمة Wi-Fi.