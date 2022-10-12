التزم بآداب العطس.. الصحة تحذر من انتشار الإنفلونزا الموسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت وزارة الصحة والسكان من الانتشار السريع للإنفلونزا الموسمية في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية.

ونشرت وزارة الصحة انفوجرافيك على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أكدت فيه أن الإنفلونزا الموسمية تنتشر بسرعة وسهولة في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية.

وأشارت إلى أن انتقل الإنفلونزا عن طريق الرزاز المتناثر من الفم والأنف أثناء العطس أو السعال بالإضافة إلى الأيدي الملوثة بالفيروس عند ملامستها العين والأنف.

ونصحت الصحة بالتالي:-

- تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال.

- غسل اليدين باستمرار وعدم ملامسة العين والأنف إذا كانت الأيدي غير مغسولة.

- الالتزام بآداب العطس والسعال ولا تتواجد في الأماكن المزدحمة.

وقالت وزارة الصحة، إن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.