بجميع متعلقاتها.. بلاغ باختفاء ربة منزل في كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تغيبت ربة منزل في بداية العقد الثاني من العمر عن منزل زوجها، منذ 3 أيام ماضية إثر خلافات بينها وزوجها بمركز الرياض في كفر الشيخ.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة الرياض، بلاغًا من المدعو "أحمد.ش.ع.ع"، 27 عامًا، فلاح، ويقيم بقرية 56 المجد التابعة لمركز الرياض، والمدعو "طه.أ.ع.ش"، 45 عامًا، عامل، ويقيم بدائرة قسم أول العامرية بمحافظة الإسكندرية بغياب زوجة الأول ربة منزل، 21 عامًا، ونجلة الثاني عن منزل الزوجية.

وأكدا من خلال بلاغهما أمام ضباط مباحث مركز شرطة الرياض، أن المتغيبة وتقيم بنفس عنوان زوجها، خرجت من المنزل برغبتها، ومعها جميع متعلقاتها منذ يومين من تاريخ تحرير البلاغ، ولم تعد، وذلك إثر وجود خلافات زوجية بينها، وزوجها، وعللا كلاهما عدم الإبلاغ في حينه لسابق بحثهما عنها لدى أقاربهما، وذويهما، ولا يتهما أحدًا أو يشتبها جنائيًا حول أسباب غيابها.

حُرر بذلك المحضر رقم 2891 لسنة 2022 إداري مركز شرطة الرياض، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.