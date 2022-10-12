بايدن: لا أعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-( د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأوضح بايدن في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية ردا على سؤال عما إذا كان يرى أن بوتين سيستخدم مثل هذا السلاح: "لا أعتقد أنه سيفعل ذلك".

وبعد أن حذر بايدن الأسبوع الماضي من أن خطر "هرمجدون النووي" وصل إلى أعلى مستوياته منذ أزمة الصواريخ الكوبية، قال بايدن إنه لا يعتقد أن بوتين سيتخذ هذه الخطوة في نهاية المطاف.

وأضاف بايدن: "أعتقد أنه من غير المسؤول بالنسبة له أن يتحدث عن ذلك، فكرة أن زعيما عالميا لواحدة من أكبر القوى النووية في العالم يقول إنه قد يستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا".

وقال بايدن إنه حتى تهديدات بوتين لها تأثير مزعزع للاستقرار، وحذر من أخطاء التقدير المحتملة التي قد تترتب على ذلك.