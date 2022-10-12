روسيا وفنزويلا تدينان استخدام التدابير غير القانونية أحادية الجانب كأداة للتدخل في شؤون الدول



محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-(أش أ):

بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مع نظيره الفنزويلي كارلوس فاريا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتنامى الحوار السياسي والتعاون العملي بما يتماشى مع علاقات الشراكة الاستراتيجية.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بيان الخارجية الروسية أن "الجانب الروسي قدم خلال اللقاء الإيضاحات اللازمة فيما يتعلق بقبول انضمام مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا الاتحادية بما يتماشى مع حق هذه المناطق في تقرير المصير".

كما أعرب الجانبان خلال اللقاء عن إدانتهما الشديدة للتدابير القسرية غير القانونية أحادية الجانب التي تستخدم كأداة للتدخل في شؤون الدول ذات السيادة .. فيما أكد الجانب الروسي دعمه لجهود السلطات البوليفارية في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد".