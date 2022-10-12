بلينكن يرحب بتوصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية



محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-( د ب أ):

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء بتوصل إسرائيل ولبنان لاتفاق بشأن الحدود البحرية المشتركة في البحر المتوسط.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء/الأربعاء: "أرحب بالإنجاز التاريخي الذي حققه لبنان وإسرائيل بإنشاء حدود بحرية دائمة بوساطة الولايات المتحدة. يمثل هذا الإنجاز مصدرا جديدا للازدهار والاستقرار والتنسيق الإقليمي الذي سيوفر موارد طاقة حيوية للعالم".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الثلاثاء إنه بعد عقود من الخلافات ، توصل إسرائيل ولبنان لاتفاق بشأن الحدود البحرية المشتركة في البحر المتوسط.

وأضاف: "هذا إنجاز تاريخي".

ولم يكن هناك تأكيد رسمي من الجانب اللبناني في بادئ الأمر، لكن الرئاسة اللبنانية قالت في نهاية المطاف عبر تغريدة على تويتر: "النسخة النهائية للعرض ترضي لبنان وتلبي مطالبه وتحافظ على حقوقه في ثروته الطبيعية".

وكانت الحدود الفعلية بين الجانبين محل نزاع لسنوات، واشتد الصراع بعد اكتشاف موارد الغاز الطبيعي.