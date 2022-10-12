اختل توازنه.. مصرع طفل سقط من سطح منزله في كفر الشيخ



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من علو خلال لهوه أعلى سطح منزل أسرته بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي مركز شرطة سيدي سالم بلاغًا من مستشفى سيدي سالم المركزي بوصول الطفل "حلمي.أ.ح.ب.ا"، 3 أعوام، ويقيم بقرية أبوالعزايم التابعة لمركز سيدي سالم جثة هامدة، بادعاء سقوط من علو.

انتقل مأمور مركز شرطة سيدي سالم، وضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والد الطفل "المدعو "أحمد.ح.ب.ا"، 33 عامًا، عامل، قرر أنه حال لهو طفله أعلى سطح المنزل بالطابق الأول علوي اختل توازنه، وسقط أرضًا ما أدى إلى حدوث وفاته، ولا يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته أو يشتبه جنائيًا في الواقعة.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفي أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ ما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة فيما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى الحامول المركزي تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر رقم 6286 لسنة 2022 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.