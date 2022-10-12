العاصمة الإدارية تعلن طرح أراضي جديدة للمطورين في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – صفاء أرناؤوط:

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة بصدد طرح أراضي جديدة من العاصمة خلال العام المقبل، وذلك بعد وضع منظومة جديدة تتضمن اشتراطات وآليات جديدة لفحص للجادين والمؤهلين لذلك.

جاء ذلك خلال تصريحاته على هامش لقاءه مع رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة لبحث كافة التحديات التي تواجه المطورين العقاريين داخل العاصمة.

وأضاف "عباس"، أن شركة العاصمة الإدارية تتعاون مع المطورين الجادين فى البناء والسداد، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم.

من جانبه، قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إنه تم بحث عدة ملفات هامة مع رئيس شركة العاصمة الإدارية يأتي على رأسها ملف التراخيص والمعوقات الخاصة به والمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها الرخصة.

وأوضح، أن شركة العاصمة تستهدف إنشاء منظومة إلكترونية متضمنة كافة الجهات المختصة بالرخصة من جهاز المدينة المجمعة العشرية والحماية المدنية وكل الجهات المسئولة عن الرخصة تحت مفهوم منظومة الشباك الواحد، وذلك تيسيرًا على المطورين وألا يتعدى استخراج الترخيص٣ شهور.

وطالب "البستاني"، خلال اجتماعه مع رئيس شركة العاصمة، بإنشاء جراجات متعددة الطوابق وتأجيرها لأصحاب المولات والمطورين، بحيث يقوم المطور بتنفيذ 2 بدروم علي الأكثر وتأجير الباقي من شركة العاصمة بشكل اختياري.

وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بتعيين المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية رئيسًا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلفًا للواء أحمد زكي عابدين الذي تقدم باستقالته من منصبه.