منصات للتطوير تدرس الحصول على قروض تمويلية بنهاية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– صفاء أرناؤوط:

قال المهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة منصات للتطوير العقاري، إن تمويل الشركة بكافة مشروعاتها ذاتي حتى الآن، وتدرس الحصول على قروض تمويلية بنهاية العام المقبل 2023.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن منصات تدرس كافة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة داخل العاصمة الإدارية أو منطقة غرب القاهرة، كما تدرس منطقة الساحل الشمالي والعلمين وتستهدف الحصول على قطع أراضي بأفضل المواقع الاستثمارية وبمساحات صغيرة حتى تتمكن من الالتزام بمواعيد التسليمات مع عملائها.

وتوقع الرئيس التنفيذي لمنصات، أن تنشط حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة وأن يشهد السوق العقاري طلبًا أكبر مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 2022 وأن تستمر مع بداية الربع الأول من 2023 خاصة مع بدء تنفيذ المشروعات لدى عدد كبير من الشركات بالسوق، مؤكدًا أن سوق العقارات المصري هو الأقوى في ظل كافة التحديات والأزمات التي يشهدها القطاع حاليًا من ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة وصلت إلى 15%.

وأوضح، أن شراء العقار في التوقيت الحالي أفضل من المستقبل بالنسبة للعميل وذلك في ظل ارتفاع التكلفة التنفيذية للمشروعات والتي تؤثر بالطبع على ارتفاع سعر بيع المنتج العقاري للعميل، متوقعًا أن يرتفع سعر المنتج العقاري بنسبة من 10 إلى 15% خلال الفترة المقبلة تزامنًا، مضيفًا أن منصات رفعت سعر منتجها بنسبة 15 % للتغلب على تحدي ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن مشروع العاصمة الإدارية، هو مشروع الدولة القومي وهو مشروع ناجح تتوارثه الأجيال، ويشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المطورين في ظل دعم الدولة للمشروع، مؤكدًا أن مدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية يتم تنفيذ البنية التحتية بها على أحدث تكنولوجيا وهو ما يؤهلها لاستيعاب عدد كبير من السكان وسشتهد إقبالًا بشكل أكبر تزامنًا مع انتقال الوزارات وبدء تشغيل المرحلة الولى من العاصمة.

وحول سحب الرواج من مشروعات غرب القاهرة، قال بهاء إن العاصمة الإدارية أو منطقة شرق القاهرة لن تسحب الرواج من مشروعات غرب القاهرة بزايد وأكاتوبر فكل عميل له مطالبه، فعميل الغرب يبحث عن السكن، وعميل شرق القاهرة وبالتحديد العاصمة الإدارية يبحث عن الاستثمار.

وطالب الرئيس التنفيذي لـ"منصات" بضرورة توافر أراضي للمستثمرين العقاريين بأسعار مناسبة ومد فترات سداد سعر الأراضي بالإضافة إلى سهولة منخ تراخيص الأراضي وإصدار القرارات الوزارية بصورة أسرع مؤكدًا أن القطاع العقاري في مصر بحاجة شديدة للمزيد من التيسيرات .

وحول خطة منصات بملف تصدير العقار، قال إن الشركة تستهدف المشاركة بالمعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل نسبة مبيعات من الخارج حوالي 35% من إجمالي مبيعات الشركة .