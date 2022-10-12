شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدلا من مصر.. ألمانيا تزود أوكرانيا بأحدث أنظمتها الصاروخية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كان تسليم ألمانيا نظام "إيريس تي" الدفاعي إلى أوكرانيا، مفاجئا، لكنه حرك أيضا عاصفة ترحيب، تعكس مدى أهمية هذا النظام في الحرب الدائرة.

والثلاثاء، سلمت ألمانيا، أوكرانيا، أول أنظمة دفاع جوي من طراز إيريس تي، والذي تم إنتاجه بالأساس لصالح مصر، وجرت عملية التسليم بالقرب من الحدود البولندية الأوكرانية.

وبالتالي، فإن الحكومة الفيدرالية تفي بوعدها الذي قطعه المستشار أولاف شولتز خلال خطاب أمام البوندستاج (البرلمان) في بداية شهر يونيو/حزيران.

في الآونة الأخيرة، وعدت وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت بتسليم هذا النظام إلى أوكرانيا في وقت أسرع من المتوقع، حيث كان من المتوقع في البداية أن يجري التسليم في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ووفقا لبيانات الحكومة الألمانية، فإن "إيريس تي" هو أحدث نظام دفاع جوي في ألمانيا، وجرى تطويره من قبل شركة الأسلحة الألمانية دايل ديفنس، ويبلغ سعره 140 مليون يورو.

وبحسب مجلة دير شبيجل الألمانية، يهدف النظام الأرضي المضاد للطائرات في المقام الأول إلى حماية المدنيين من خلال صد الهجمات الجوية التي يشنها الجيش الروسي.

إذ أظهرت الهجمات الروسية الأخيرة في أوكرانيا مدى الحاجة المحلة إلى مثل هذه الحماية، حسب تقديرات غربية.

وردا على انفجار قنبلة على جسر القرم يوم السبت الماضي، قصفت روسيا مدنًا في أنحاء أوكرانيا يوم الإثنين، وواصلت هجماتها، الثلاثاء مع التركيز بشكل رئيسي على مدن غرب البلاد.

ويتكون نظام الدفاع الجوي إيريس تي، من ثلاث مركبات: منصة إطلاق على مركبة عسكرية مع مساحة تتسع لثمانية صواريخ، ومركبة رادار ومركبة قيادة.

ويمكن لصواريخ "إيريس تي" المضادة للطائرات أن تصيب أهدافًا يصل ارتفاعها إلى 20 كيلومترًا وعلى بعد 40 كيلومترًا.

وبالتالي، فإن مدى النظام الجديد أكبر بكثير، على سبيل المثال، من الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف مثل صواريخ "ستينغر" التي قدمتها ألمانيا أيضًا إلى أوكرانيا.

لكن اللافت في الأمر، أن أوكرانيا تسلمت أول نظام "إيريس تي" قبل الجيش الألماني (البوندسفير) نفسه؛ أي أن كييف تمتلك السلاح الذي لا يزال البوندسفير ينتظر دوره في امتلاكه، وفق دير شبيجل.

ولفتت المجلة الألمانية إلى أن وحدة إطلاق "إيريس تي" كانت مخصصة بالفعل إلى مصر، والتي طلبت عدة أنظمة من شركة دايل ديفنس.

وكانت مجلة شتيرن الألمانية كانت ذكرت هذه المعلومة في تقرير سابق، إذ كتبت "لم يكن التسليم السريع لأوكرانيا ممكنًا إلا لأن الشركة المصنعة قد أكملت بالفعل نظام إيريس تي إلى حد كبير، لعميل آخر: مصر".

ومن المقرر تسليم 3 أنظمة أخرى من طراز "إيريس تي" إلى السلطات الأوكرانية العام المقبل، وبالتحديد عندما تصبح متاحة للتسليم لأنها لم تصنع بعد.

لكن حساب "خريطة معركة أوكرانيا" الشهير على موقع "تويتر"، يقول إن تسليم ثاني نظام "إيريس تي" سيكون قبل نهاية العام الجاري، فيما يجري تسليم الاثنين المتبقيين العام المقبل.

وقال الحساب في تغريدة، إن بطارية الإطلاق في نظام إيريس تي، تحتوي 3 قاذفات يمكنها إطلاق 24 صاروخا بسرعة 3 ماخ.

وتعليقا على تسلم أوكرانيا السلاح، أندريه ميلينك السفير السابق لأوكرانيا بألمانيا، والشخصية النافذة بالخارجية الأوكرانية على "تويتر": "رسالة رائعة لأوكرانيا.. شكرا ألمانيا".

فيما قالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان، "ألمانيا سلمت النظام الأول من أصل أربعة إلى أوكرانيا.. قصف الأخير لكييف والمدن الأخرى أظهر مدى حاجة أوكرانيا إلى نظام دفاع جوي".

ووفق مجلة شتيرن الألمانية، حصلت أوكرانيا على نظام دفاع جوي كامل وحديث، يعزز الدفاعات الجوية الأوكرانية بشكل كبير.

وتابعت أنه ليس سلاحا قديما من الحرب الباردة، ولكنه حديث للغاية، وقادر على حجب المجال الجوي فوق منطقة بأكملها، بل مدينة كبيرة، ويمكنه أيضًا إغلاق المجال الجوي فوق منطقة هجوم بري.

فيما قال الباحث والكاتب، بويان بانسفيسكي، إن نظام "‘إيريس تي" يعد "مغير لقواعد اللعبة في أوكرانيا".

وتابع في تغريدة على "تويتر"، إن هذا النظام يمكنه حماية مدينة كاملة بحجم كييف من أي هجوم جوي أو صاروخي، ويشمل هذا حماية من الصواريخ والطائرات المسيرة والغارات الجوية.