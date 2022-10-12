لبنان مبتهج باتفاق الحدود ويبدأ التنقيب عن الغاز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهر السياسيون اللبنانيون ابتهاجا كبيرا باتفاق الحدود المحتمل مع إسرائيل، وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، عن أمله أن «يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الأمريكي، وأن «تبلغ الأمور خواتيمها والمباشرة بالخطوات العملية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية».

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