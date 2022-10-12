نداء لإنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جهات إنسانية نداء استغاثة من أجل إنقاذ 100 مهاجر غير قانوني على متن قارب يواجه صعوبات قبالة سواحل ليبيا.

جاء ذلك في نداء مشترك لمشروع «آلارم فون»، وعبر منظمتي «ووتش ذا ميد» وإس أو إس غير الحكومية، وذلك حسب ما أفادت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء بأن الاتصال بالقارب فُقد.

وقال مصدر بمكتب النائب العام الليبي لصحيفة «بوابة الوسط»، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على أحد المتهمين بقضية حرق قارب مهاجرين بمدينة صبراتة، أسفر عن مقتل 15 مهاجرا غير قانوني».