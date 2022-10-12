شكرا لقرائتكم خبر نداء لإنقاذ 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك في نداء مشترك لمشروع «آلارم فون»، وعبر منظمتي «ووتش ذا ميد» وإس أو إس غير الحكومية، وذلك حسب ما أفادت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء بأن الاتصال بالقارب فُقد.وقال مصدر بمكتب النائب العام الليبي لصحيفة «بوابة الوسط»، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على أحد المتهمين بقضية حرق قارب مهاجرين بمدينة صبراتة، أسفر عن مقتل 15 مهاجرا غير قانوني».
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