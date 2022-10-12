شكرا لقرائتكم خبر استشهاد طفل فلسطيني.. والأردن لإسرائيل: كفاكم استفزازا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس استشهاد الطفل محمود سمودي (12 عاما)، متأثرا بجروح بالغة أصيب بها في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي، برصاص جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم، خلال اقتحامه مدينة ومخيم جنين.

وكان أربعة شبان استشهدوا وأصيب 44 فلسطينيا بجروح مختلفة، خلال مواجهات عنيفة مع جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم عقب اقتحامه مخيم جنين، في اليوم ذاته.

وبارتقاء الشهيد سمودي، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 165، منذ بداية العام الجاري، وفي الوقت نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين، إثر اعتداء المستوطنين عليهم في وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية «إن مستوطنين مسلحين، بحماية جنود الاحتلال الصهيوني الغاشم، اعتدوا على المواطنين ورشقوهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، ورشوهم بغاز الفلفل، في حي تل الرميدة، وشارع الشهداء، مما تسبب بإصابة 8 مواطنين».

شهداء فلسطين:

