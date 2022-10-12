شكرا لقرائتكم خبر المالكي أمام القضاء العراقي بسبب التسريبات الصوتية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مثل زعيم حزب الدعوة الإسلامية في العراق، رئيس ائتلاف دولة القانون النيابية، نوري المالكي، أمام القضاء أمس، في قضية التسريبات الصوتية المنسوبة له ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال القاضي جعفر الموسوي، القيادي بالتيار الصدري، في بيان :» بناءً على دعوى الأمين العام للكتلة الصدرية استقدمت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد نوري المالكي بقضية التسريات ومثل صباح امس أمام المحكمة وتم تدوين أقواله ابتدائيًا وقضائيًا»، وذكر أن القاضي محكمة التحقيق قرر «إخلاء سبيل المالكي بكفالة».

وقالت النائب عالية نصيف، عضو ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي: «لم نشهد سابقا أن رئيس وزراء حكم العراق امتثل أمام القضاء إلا نوري المالكي»، مشيرة أن مثوله أمام القضاء» يجسد الاحترام للقانون والقضاء».

وأظهرت سلسلة تسريبات صوتية منسوبة إلى المالكي في يوليو الماضي إساءة إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر .

على صعيد آخر، طالب عراقيون بتحويل النائبة البرلمانية حنان الفتلاوي إلى القضاء بتهمة الخيانة، بعدما أثارت مداخلتها، خلال جلسة للبرلمان العربي بشأن الاعتداءات التركية الإيرانية، استهجانا وردود أفعال غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعليقها بالرفض على تمرير صيغة الإدانة.