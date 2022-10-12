مصر: لم نوفد مراقبين لاستفتاءات أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت مصر ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول امتناع أوكرانيا عن المشاركة في بطولة العالم للإسكواش المرتقب تنظيمها في مصر ديسمبر المقبل، ردا على ما تردد إعلاميا حول أن الامتناع الأوكراني نتيجة مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات نظمت في أوكرانيا أخيرا. ونفى السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بشكل قاطع إيفاد الحكومة المصرية أي مراقبين لمتابعة هذه الاستفتاءات. يشار إلى أن روسيا أجرت أخيرا استفتاءات في 4 مناطق أوكرانية، وهي: خيرسون وزابوريجيا ولوهانسك ودونيتسك، جاءت نتائجها بالموافقة على الانضمام للاتحاد الروسي. يشار إلى أن روسيا أجرت أخيرا استفتاءات في 4 مناطق أوكرانية، وهي: خيرسون وزابوريجيا ولوهانسك ودونيتسك، جاءت نتائجها بالموافقة على الانضمام للاتحاد الروسي.

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