شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: الحوار الوطنى خطوة مهمة لتعزيز مسيرة الإصلاح السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني سيكون فرصة للنقاش الجاد حول كيفية حل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة، في ظل التطلع إلى مرحلة جديدة تتسع للجميع، بإجراءات وتوصيات جديدة تعزز مسيرة الإصلاح وبالأخص المجال السياسي منها.

وأضاف أن إدارة الحوار الوطني تسير بخطى ثابتة فى الإعداد الجيد لهيكلها وتنظيم الجلسات المرتقبة بين مختلف المشاركين بالحوار الوطني، للوصول لتوافق حول كافة الإجراءات لتيسير الخروج بتوصيات تؤسس للدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، مؤكدا على أهمية عمل الجميع من أجل وضع حلول واقتراحات بناءة تدعم بناء الدوله على التعددية الحزبية والحريات .

وأشار إلى أن جهود الحوار الوطني تسهم في تحديد خريطة مستقبلية على جميع المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا،. والانفتاح على كافة الأطراف من الاغلبية والمعارضة الوطنيه دون إقصاء اوً تهميش.