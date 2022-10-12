روسيا تقصف زابوريجيا بعد تجدد الضربات الصاروخية على عدة مناطق أوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف-( د ب أ):

استهدفت القوات الروسية منطقة زابوريجيا ليل الثلاثاء/الأربعاء، وفقا لحاكم المنطقة أوليكسندر ستاروخ.

ولم ترد بعد معلومات عن إصابات أو أضرار، وفقا لصحيفة "كييف إندبندنت".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت 28 صاروخا وأكثر من 15 طائرة مسيرة على أوكرانيا الثلاثاء.

وأضاف زيلينسكي في كلمته المسائية أن القوات المسلحة الأوكرانية اعترضت 20 صاروخا وأسقطت "جميع الطائرات المسيرة تقريبا".

وقال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو لشبكة (سي إن إن) إن روسيا قصفت حوالي 30% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر.

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى منذ بداية الحرب التي تستهدف فيها روسيا بشكل كبير البنية التحتية للطاقة".

يأتي هذا في بعد أن أطلقت روسيا صواريخ مجددا واستخدمت طائرات قتالية بدون طيار لقصف العديد من المناطق في أوكرانيا الثلاثاء، بعد أن نفذت قصفا مكثفا قبل يوم واحد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا، بالإضافة إلى ضرب بنية تحتية حيوية، ما أثار إدانة دولية.