الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على مدرس بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على مدرس، وإحداث إصابته حال تواجده بإحدى المدارس بالإسماعيلية، وأمكن ضبطهم.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، والادعاء بقيام ملثمين بالتعدي على أحد المدرسين بإحدى المدارس بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، تبلغ من أحد المدرسين بإحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بمديرية أمن الإسماعيلية "مصاب بكدمة أسفل الركبة اليسرى"، بأنه عقب إنتهاء اليوم الدراسي وأثناء خروج الطلبة من المدرسة شاهد 3 أشخاص "أحدهم يحمل شومة وآخر يحمل سلاح أبيض" أثناء دخولهم المدرسة فقام باستيقاف أحدهم (طالب سابق بالمدرسة - مقيم بدائرة المركز) فتعدى عليه أحد المتهمين محدثاً إصابته المشار إليها ولاذوا بالهرب، كما أضاف المبلغ بعدم تواجد أي أشخاص ملثمين بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا بحدوث مشادة كلامية بتاريخ سابق بين أحدهم مع أحد الطلبة بالمدرسة – مقيم بدائرة المركز-، وعلى إثر ذلك توجهوا للمدرسة محل الواقعة للتشاجر معه وحال قيام المدرس باستيقافهم قام أحدهم بالتعدي عليه وإحداث إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.