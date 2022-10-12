المهندس يحيى زكريا رئيسًا للشركة القابضة لمصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أصدر الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، قرارا بتكليف المهندس يحيى زكريا إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأعمال الفنية، بالقيام بأعمال وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

يأتي قرار تكليف المهندس يحيى زكريا، وفقا للقرار الوزاري رقم 1025 لسنة 2022، الصادر اليوم الثلاثاء، من وزير الطيران المدني.

ويشغل المهندس يحيى زكريا، منصب رئيس القابضة لمصر للطيران، خلفا للطيار عمرو صلاح الدين ابو العينين ، وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للشركة القابضة لمصر للطيران.