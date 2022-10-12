معتدل الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2,5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

القاهرة 29 20

العاصمة الإدارية 29 20

6 أكتوبر 30 20

بنها 29 20

دمنهور 28 21

كفر الشيخ 28 22

المنصورة 29 21

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 30 18

السويس 29 18

الزقازيق 30 21

شبين الكوم 29 21

طنطا 29 21

شلاتين 33 24

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 21

وادي النطرون 30 22