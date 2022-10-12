ضبط سيدة وزوجها لقيامها بالتعدي على عامل بالضرب في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، متضمناً قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على عامل وإحداث إصابته بالقاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على عامل وإحداث إصابته بمنطقة النهضة بدائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أكتوبر الجاري تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل "المجنى عليه" - مقيم بدائرة القسم- مصاب بكسور، وذلك على اثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه، متهماً إحدى السيدات وزوجها بالتعدي عليه، وإصابته حال معاتبته لهما لتعديهما على نجلته لفظياً.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.