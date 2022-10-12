شحاتة: مضارب القطاع الخاص رفعت سعر توريد الأرز لاستقطاب الفلاحين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن إنتاجية الأرز هذا العام كافية للاحتياج، حيث تم إنتاج نحو 7 ملايين طن شعير.

وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة الشمس الفضائية اليوم الثلاثاء مع الإعلامية دينا أبو المجد، أن هذه الكميات تتيح أكثر من 3.6 مليون طن أرز أبيض، في حالة المحافظة على الإنتاجية كاملة والمحافظة عليها، مشيرًا إلى أن الاستهلاك يتراوح بين 3 - 3.5 مليون طن أرز أبيض، ما يعني أن هناك أكثر من نصف مليون طن عن الاستهلاك المحلي.

وأشار رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات إلى أن سعر توريد الأرز في منظومة التموين مختلف عن السعر الخارجي، موضحًا أن السوق يشهد حالة من التعطش، دفعت المستهلك لطلب السلعة بأي سعر.

وعبر عن تخوفه من أن يتحول أرز الشعير للأعلاف، باعتباره الأرخص سعرًا، موضحًا أن الكمية التي تم جمعها حتى الآن في المضارب وفروع البنك الزراعي تصل إلى 45 ألف طن فقط.