وصل 60 جنيها.. خبير استزراع سمكي يكشف سبب ارتفاع أسعار البلطي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف المهندس أحمد الشراكي خبير الاستزراع السمكي، سبب ارتفاع أسعار أسماك خاصة البلطي، موضحًا أن سعر السمك ليس مرتفعًا والتاجر والمنتج حاليًا يتعرضان للخسارة.

وأضاف: الخسارة في منتج البلطي لأن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد يصل إلى حوالي 36 جنيها بعد الارتفاع الجنوني في أسعار العلف.

وقال "الشراكي"، في مداخلة هاتفية على قناة الشمس الفضائية اليوم الثلاثاء مع الإعلامية دينا أبو المجد، إن المشكلة الحقيقة ليست عند المنتج ولكنها في النقل بين تاجر الجملة والتجزئة لأن تاجر التجزئة لا يكتفي فقط بـ10 جنيهات للنقل".

وتابع: "بعد ما البطلي بيطلع من المزرعة بـ 32 جنيها والمنتج نفسه خسران، على ما بيوصل للمستهلك بيوصل لـ 50 أو 60 جنيها في بعض الأماكن".

واستكمل: "الأسعار كلها زادت مش السمك بس بعد تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار أثر على تكلفة الإنتاج والعلف والنقل زاد جدًا أيضًا".

واختتم: "الأعلاف سعرها مرتفع جدًا وياريت كمان الناس لاقية العلف وفيه مشكلة في الاستيراد وبالتالي لا يوجد خامات ونادرة جدًا وسوق السمك مرتبط أكثر بالعرض والطلب".