أبرز مزايا وعيوب هاتف Google Pixel 7

في إطار المنافسة في سوق الهواتف الذكية، كشفت شركة “غوغل” الأمريكية النقاب رسمياً عن سلسلة Google Pixel 7 الجديدة خلال حدث خاص بالشركة أقيم يوم الخميس الماضي.

ومع بدء الطلبات المسبقة على Pixel 7 وتطلع العديد من المستخدمين لشراء الجهاز الجديد، نرصد في هذا التقرير مزايا وعيوب الهاتف قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هذا هو الهاتف المناسب للشراء.

تحسين قدرات الكاميرا

يعتبر هاتف Pixel 7 أحد أفضل الهواتف من حيث الكاميرات، ويمتلك الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وهي أكبر بنسبة 25٪ مما كان عليه من قبل.

أضافت غوغل في هذا الجهاز وضع ماكرو الذي يتيح التقاط صور للأشياء باستخدام العدسة فائقة الاتساع عن قرب، وتعد الكاميرا الأمامية في Pixel 7 هي نفسها الموجودة في Pixel 7 Pro، وتتمتع بمجال رؤية أوسع للحصول على مزيد من التفاصيل في الصور الشخصية.

ميزات Tensor G2 الجديدة

تأتي السلسلة الجديدة بمعالج Tensor G2 الذي يقدم مجموعة من الميزات التي تجعل هواتفها فريدة بين الهواتف الذكية، مثل دليل الشاشة التي تساعد على التنقل بين خيارات قائمة الهاتف المختلفة على المكالمات بشكل أسرع من أي وقت مضى، ويمكن لمعالج Tensor أيضا نسخ الرسائل الصوتية مما يسهل قراءتها، كما تقدم ميزة “الكتابة الصوتية” رموزا تعبيرية تلقائية تدعم المزيد من اللغات.

شاشة أكثر إشراقًا

كشفت شركة “غوغل” أن شاشة Pixel 7 مقاس 6.3 بوصة أكثر سطوعًا بنسبة 25 ٪ من سابقاتها وهو تقدم كافٍ لجعل شاشة Pixel 7 مرئية تمامًا في ضوء الشمس الساطع.

السعر الرخيص

على الرغم من كل التحسينات، حافظت غوغل على سعر Pixel 7، والذي يبدأ من 599 دولارًا، وهو نفس السعر الذي ظهر به Pixel 6 لأول مرة، ولا يزال هذا سعرًا مفاجئًا لهاتف رائد وسط المنافسين.

مخاوف تتعلق بعمر البطارية

يعد عمر البطارية من أبرز عيوب سلسلة Pixel 7، وكان عمر البطارية في سلسلة Pixel 6 أقل من المتوسط، حيث استغرق هاتف العام الماضي 8 ساعات و13 دقيقة في اختبار البطارية، وبالرغم من أن الشركة أشارت إلى أن جهاز Pixel 7 يوفر عمر بطارية يدوم طوال اليوم ومع ميزة Extreme Battery Saver التي تمكن من استخدام الجهاز لمدة 72 ساعة، إلا أن حقيقة أن بطارية Pixel 7 أصغر في الواقع من تلك الموجودة في Pixel 6 أمر مثير للقلق.

دعم البرامج

تقدم شركة “غوغل” ثلاث سنوات من تحديثات البرامج لجهاز Pixel 7، وهو وقت أقل من هواتف سامسونغ التي تقدم أربعة أعوام من تحديثات أندرويد لأجهزتها الرئيسية مثل سلسلة Galaxy S و Galaxy Z مع بعض هواتف Galaxy A متوسطة المدى أيضًا، وهو ما يجعل السنوات الثلاث التي تقدمها “غوغل” قليلة، خاصة وأن نظام تشغيل Android هو من صنع شركة “غوغل”.

كما تقدم غوغل ضمانا لسلسلة Pixel 7 لمدة خمس سنوات للتغطية الأمنية، ويمكن للشركة زيادة عام إضافي من دعم البرامج لمطابقة سامسونغ، حيث أصبح العملاء يحتفظون بهواتفهم لفترة أطول هذه الأيام، ويحتاج صانعو الهواتف إلى تعديل سياسات دعم البرامج الخاصة بهم لتعكس احتياجات عملائها.