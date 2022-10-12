غوغل تزود ساعاتها الذكية بميزة «Fall Detection»

نيويورك: تحولت الساعات الذكية إلى أجهزة للرعاية الصحية، وأدوات تقنية مميزة لرعاية كبار السن، بحيث يتمكن المقربون منهم بواسطتها من الاطمئنان عليهم باستمرار عن بُعد، ومتابعة حالتهم الصحية.

وتحولت ميزة التقاط السقوط “Fall Detection”، لأحد أهم المزايا التي بدأت الساعات الذكية في تقديمها منذ بضعة سنوات، بداية من ساعات “أبل ووتش” وكذلك “سامسونغ غالاكسي ووتش”.

وأعلنت شركة غوغل عن قدوم ساعتها الذكية الجديدة الأولى “Google Pixel Watch” بالميزة الجديدة، ولكن على المستخدمين التحلي بالصبر والانتظار إلى العام المقبل ليتمكنوا من تفعيل الميزة الجديدة واستخدامها.

وأشارت غوغل إلى أن تأجيلها لطرح الميزة الجديدة، يرجع إلى رغبتها في تدريب النظام الذكي الذي ستعتمد عليه الميزة، بحيث تقدم رصدًا دقيقًا لحركة مرتدي ساعتها، ولا تقوم بالعمل تلقائيا نتيجة التقاطها لسقوط خاطئ؛ مما سيتسبب في حالة من التشتت بالنسبة للمستخدم والمقربين منه.

وتعتمد فكرة ميزة “Fall Detection” على رصد تحركات مرتدي الساعة الذكية، وتستخدم المستشعرات الدقيقة المتضمنة داخلها للتعرف على وضع وقوف وحركة المستخدم بحيث يتم التحديد الدقيق للحظة سقوطه، وحينها تقوم الساعة بإصدار تنبيه مرئي على شاشة الساعة يصاحبه تنبيه صوتي مرتفع، يحث المستخدم على التفاعل مع ساعته لتأكيد أنه بخير..

وفي حال لم يقم بإبداء رد فعل، تقوم الساعة تلقائيا بالاتصال بالطوارئ وكذلك التواصل مع جهة اتصال محددة مسبقا، والتي غالبا تكون أحد المقربين من المستخدم لإغاثته.

ولم تعرض غوغل المزيد حول ميزتها القادمة، إلا أنها أكدت قدومها بحلول 2023، ومن المتوقع أن تعمل الشركة الأمريكية على تطوير ميزتها الجديدة بمرور الوقت من خلال تحديثات دورية لنظام تشغيل ساعتها الذكية “WearOS”.

يُذكر أن ساعة “غوغل بيكسل ووتش” الجديدة، كشفت عنها الشركة مطلع العام الجاري، وقدمت خلالها تصميما جديدا كليا يظهر لأول مرة في السوق التقني، فهو تصميم دائري بشاشة تتخذ تصميما أشبه بقبة زجاجية، مما يعطي لمرتديها إحساسا بأنهم يرتدون قطعة خالصة من الزجاج.

وزودت غوغل ساعتها الجديدة بالعديد من المزايا التي تسهل على المستخدم إنجاز المزيد من خلال الساعة، مثل تقديم إمكانيات متطورة لمساعد “غوغل أسيستانت”، مثل إنشاء تذكيرات صوتية والتحكم في الأجهزة الذكية في المنزل المتوافقة مع منصة “Google Home” بالأوامر الصوتية مباشرة من خلال الساعة.