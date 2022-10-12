الحوثي يعترف بمقتل 14 قياديا خلال يومين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بمقتل 14 قياديا وعنصرا ينتحل جميعهم شارات عسكرية، كثمن للتصعيد العسكري السافر في جبهات القتال.

وصعدت ميليشيات الحوثي هجماتها جنوبا وغربا وشرقا مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة ولا سيما في محور يافع. وقد نجحت القوات الجنوبية من تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة، على مدى أسبوع من انهيار الهدنة.

وكشفت وسائل إعلام يمنية أن الجماعة الإرهابية أجرت على مدار اليومين الماضيين، مراسيم تشييع لجثامين أكثر من 14 قائدا ميدانيا وعنصرا لقوا مصرعهم في المعارك مؤخرا وذلك في العاصمة صنعاء وبحضور قيادات رفيعة وعوائلهم وذويهم.

ووفقا لقائمة القتلى، فإن 7 قيادات ميدانية ينتحلون رتب مقدم ورائد ونقيب قتلوا وهم عبدالله الحمزي، وعماد النهمي، و جمال راجح»، و «خالد الحسني»، ووحيد الحكمي وعبدالكريم فارع ومحمد الحكمي، أما العناصر فحددت لهم ميليشيات الحوثي الإرهابية شارات ملازم أول وملازم ثان وشارة مساعد، وزعمت أن الجميع قتلوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن مشروعها التدميري في اليمن.

ويتكتم الحوثيون على حجم خسائرهم، لكن عمليات التشيع التي تنظمها الميليشيات على غرار حزب الله الإرهابي ولعدد محدود من المقاتلين تفضح حجم النزيف البشري.

وتصد الجيش اليمني مساء أمس الأول لهجومين بريين لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا غربي وجنوبي محافظة تعز، واستهدف الهجوم الأول عبر محاولة تسلل جبهة «الأحطوب» بأطراف مديرية جبل حبشي غربا، فيما استهدف هجوم آخر مماثل جبهة «الأقروض»، بمديرية المسراخ جنوبا من المحافظة المحاصرة منذ 8 أعوام.

وأكد الجيش اليمني في بيان، إجبار العناصر الإرهابية الحوثية الهجومية على التراجع والفرار، عقب تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وقدر الجيش اليمني خسائر ميليشيات الحوثي خلال عام واحد بأكثر من 27 ألف عنصر وذلك بفعل الضربات الجوية للتحالف والمعارك الطاحنة لا سيما على يد العمالقة مؤخرا.

على صعيد آخر، أعاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، هيكلة المجلس المحلي وقيادة المحور العسكري في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ»، «إن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أصدر قرارا بتعيين العميد حسين العواضي، محافظا لمحافظة الجوف وترقيته إلى رتبة لواء».

وصدر قرار آخر، قضت مادته الأولى بتعيين العقيد الركن، محمد الأشول، قائدا لمحور الجوف، وترقيته إلى رتبة عميد، وقضت المادة الثانية من القرار ذاته، بأن تخضع جميع وحدات محور الجوف لقيادة المحور، وتلغي أي تكليفات سابقة بمناصب في وحدات المحور، وفقا للوكالة ذاتها..

مشاهدات يمنية:

