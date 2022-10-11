شكرا لقرائتكم خبر عن عماد خليل نائب "التنسيقية" يتقدم بطلب إحاطة لإنشاء مكتب تصديقات للخارجية ببني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإنشاء مكتب تصديقات يتبع وزارة الخارجية لخدمة مواطني بني سويف.

وتحدث "خليل"، في طلبه، عن معاناة المواطنين في الصعيد وخاصة في محافظة بنى سويف من عدم وجود مكتب تصديقات التابع لوزارة الخارجية، ويضطر الأهالي للسفر للقاهرة ويعانون من طول الانتظار وكذلك عدم العمل على تصديقات أبناء الصعيد سوى أيام معينة في الأسبوع.

وأكد النائب أن "ذلك يؤثر سلبا على إنهاء أوراق خاصة بسفرهم ويشكل أعباء بدنية ومالية ضخمة عليهم، لذا أرجو اتخاذ الجهات المعنية اللازم لإنشاء مكتب تصديقات تابع للوزارة في محافظة بني سويف لإنهاء معاناة للأهالي".