مخاوف من وفاة 40 شخصًا إثر انقلاب قارب شمال غربي الكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كينشاسا - (د ب أ)

ذكرت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء أن أكثر من 40 شخصًا لقوا حتفهم في حادث انقلاب قارب.

وغرق القارب أمس الاثنين في نهر الكونغو شمال شرقي البلاد. وذكر مبولا أيبينجي لاك وزير الصحة في مقاطعة إيكواتور التي وقع بها الحادث أن البحث ما زال جاريا عن ركاب مفقودين.

ولم يتسن معرفة حصيلة الوفيات بالتحديد.

وأشارت تقارير إلى أن منتزه "ريسيرف نجيري" الوطني يمتلك القارب، وأنه انقلب في ظل الطقس السيئ والمياه المتقلبة. وذكرت تقارير أن مسؤولين بالمنتزه كانوا ينقلون سكانا محليين إلى مناطقهم بعد الذهاب إلى السوق.

وأكد مسؤولون بالمنتزه وقوع الحادث لكن لم يدلوا بالمزيد من التفاصيل.

وينتشر استخدام القوارب للتنقل في الكونغو، حيث غاليا ما تكون الطرق في حالة سيئة ويتعذر اجتيازها. لكن ذلك يعني أيضا زيادة شيوع وقوع حوادث القوارب.