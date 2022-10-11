السلطات الإيرانية تقرر استمرار احتجاز ابنة الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

قررت السلطات الإيرانية استمرار احتجاز فائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بسبب تأييدها للاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود سيتايشي "لقد تم اعتقالها بتهم الدعاية ضد النظام والدعوة إلى الإخلال بالسلم العام وستظل قيد الاعتقال حتى موعد محاكمتها".

وقد تم اعتقال فائزة هاشمي في نهاية سبتمبر الماضي بسبب تشجيعها للنساء على المشاركة في الاحتجاجات التي أثارها مقتل الشابة مهسا أميني، التي تم احتجازها لعدم التزامها بقواعد اللباس الاسلامي، وهو عمل يصنف حاليا كجريمة جنائية في إيران.

وكانت هاشمي (59 عاما) من المعارضين للنظام الإسلامي لسنوات، ولذلك فإن العضوة السابقة في البرلمان والمسؤولة عن الرياضة النسائية مدرجة على قائمة سوداء وقد تعرضت للاعتقال عدة مرات.

وبصفتها ناشطة نسائية، تعارض هاشمي دائما ارتداء الحجاب قسريا، على الرغم من أنها ترتديه. وكانت تشغل منصب رئيس تحرير صحيفة "سان (المرأة) التي كانت أغلقت في عام 1999 بسبب أرائها المؤيدة للمرأة.

وكانت شرطة الأخلاق في إيران قد ألقت القبض على مهسا أميني (22 عاما) من الأقلية الكردية في إيران، لخرقها قواعد الزي الإسلامي الصارمة، وتوفيت في 16 سبتمبر لأسباب غير معروفة.

وتنفي السلطات نفيا قاطعا الاتهامات بأن أميني كانت ضحية لمعاملة وحشية من الشرطة.