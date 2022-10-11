باكستان تجدد تأكيد دعمها لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - باكستان - (أ ش أ)

جددت وزيرة الخارجية الباكستانية هينا رباني خار اليوم الثلاثاء تأكيد دعم بلادها الكامل لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام جان بيير لاكروا في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية في نسختها باللغة الإنجليزية، والتي أفادت أيضا بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن زيادة تعزيز فعالية عمليات حفظ السلام من خلال دفع العمليات السياسية وضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام.

وأشارت وزيرة الخارجية الباكستانية إلى أن العمل المهم الذي قامت به مجموعة المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة في الهند وباكستان كان رمزا لالتزام الأمم المتحدة بنزاع جامو وكشمير والاعتراف بالحاجة إلى حل سلمي له.

من جانبه، أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره للدور الرائد لباكستان في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما أعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون الوثيق مع باكستان لتعزيز أداء حفظ السلام ونجاح بعثات الأمم المتحدة.