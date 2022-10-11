إحباط تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل مع راكب قادم من الكويت بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 17 هاتفًا محمولًا ماركات متنوعه و480 عبوة مستحضرات تجميل، أخفاها راكب مصري فور وصوله من الكويت لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على الطائرة الكويتية، اشتبهت هبه مصطفى مأمورة الجمرك في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من الصالة، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال مأمور الفحص وطاهر خفاجي رئيس القسم، وتلاحظ وجود أشياء تكرارية ، وبالعرض على عمرو عطيه رئيس القسم قرر تكليف جورج صفوت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 17 هاتفًا محمولًا ماركات متنوعة، و480 عبوة مستحضرات تجميل مخبأة داخل حقائبه الشخصية.

قرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية و المطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.