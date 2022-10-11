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بايدن: بوتين لاعب عقلاني وأخطأ في حساباته بشأن غزو أوكرانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "أساء تقدير" قدرة قواته على احتلال أوكرانيا.

وتابع بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي إن أن" الأمريكية، مساء الثلاثاء، أنه يعتقد أن نظيره الروسي لاعب عقلاني، ولكنه أخطأ في حساباته بشكل كبير، مضيفًا: بوتين اعتقد أنه سيتم الترحيب به بأذرع مفتوحة من قبل الأوكرانيين، وأن هذا كان منزل روسيا الأم في كييف، وأنه المكان الذي سيتم الترحيب به".

وأضاف: "بوتين قال إن هناك حاجة لأن يكون قائدًا يوحد جميع الناطقين بالروسية لكني أعتقد أن ذلك غير منطقي"

ويرى الرئيس الأمريكي، أن القصف الروسي على أهداف مدنية في أوكرانيا يشير إلى نقطة تحول أخرى في الحرب المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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