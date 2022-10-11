مؤيدو الكرملين يطالبون بمزيد من الضربات على أوكرانيا

أثار وابل الضربات الصاروخية التي شنتها موسكو على مدن في جميع أنحاء أوكرانيا تعليقات احتفالية من المسؤولين الروس والنقاد المؤيدين للكرملين، الذين انتقدوا في الأسابيع الأخيرة الجيش الروسي لسلسلة من الانتكاسات المحرجة في ساحة المعركة.

وأشاد المعلقون القوميون الروس ومراسلو وسائل الإعلام الحربية بالهجوم باعتباره ردًا مناسبًا طال انتظاره على الهجوم المضاد الأوكراني الناجح في نهاية الأسبوع على جسر بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

ويجادل الكثير منهم بأن على موسكو أن تواصل شدة الضربات لكسب الحرب الآن.

ومن جهة أخرى أشار بعض المحللين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح رهينة لآراء حلفائه حول الكيفية التي ينبغي أن تتطور بها الحملة في أوكرانيا.

تنفيذ المطالب

ونفذت روسيا مطالب مؤيديها عندما أطلقت في وقت واحد عشرات الصواريخ على مدن أوكرانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وإلحاق أضرار غير مسبوقة بالبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا. وتسببت الضربات التي استهدفت 15 مدينة أوكرانية معظمها عواصم إقليمية، في قطع خطوط الكهرباء، وألحقت أضرارًا بمحطات السكك الحديدية والطرق، وتركت المدن دون إمدادات المياه.

وقال بوتين إن الضربات جاءت رداً على ما وصفه بأعمال كييف «الإرهابية» التي استهدفت جسر كيرتش، وتعهد برد «صارم» و«متناسب» إذا نفذت أوكرانيا المزيد من الهجمات التي تهدد أمن روسيا، بقوله: «لا ينبغي أن يشك أحد في ذلك».

مخاوف الهزيمة

وكتبت تاتيانا ستانوفايا، من إحدى مؤسسات الأبحاث.. «الخوف من الهزيمة قوي جدًا، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين هم الآن منغمسون تمامًا في هذا المشروع العسكري».

وعلى مدى أسابيع، دعا أنصار بوتين إلى اتخاذ خطوات جذرية في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وتكثفت التحذيرات خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد انفجار على جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا ؛ الجسر، الأطول في أوروبا، هو رمز بارز للقوة العسكرية الروسية.

تجاهل الغرب

وذكر أحد العاملين في وسيلة إعلامية مؤيدة للكرملين: «هذه واحدة من الحالات التي تحتاج فيها الدولة إلى إظهار قدرتنا على الرد».

وغرد المشرع الروسي الكبير سيرجي ميرونوف، الذي يقود حزب روسيا العادلة المدعوم من الدولة، أن على موسكو تجاهل الرأي العام الغربي في صياغة ردها على الهجوم الواضح.

وأضاف «حان وقت القتال! بشراسة، حتى بقسوة. دون النظر إلى أي لوم من الغرب»، لن تكون هناك عقوبات أكبر.

الأسلحة العسكرية

فيما ذكر رئيس أكبر وكالة تجسس بريطانية أن موسكو تعاني من ضعف في استخدام الأسلحة العسكرية، حيث ذكر جيريمي فليمنغ، مدير مقر الاتصالات الحكومية (GCHQ) «نعتقد أن روسيا تفتقر إلى الذخيرة، فهي بالتأكيد تفتقر إلى الأصدقاء، لقد رأينا، بسبب إعلان التعبئة، أنها تفتقر إلى القوات، لذا أعتقد أن الإجابة على ذلك واضحة للغاية، قادة روسيا وروسيا قلقون بشأن حالة آلتهم العسكرية». ولدى سؤاله عما إذا كان الكرملين يائسًا وسط الحملة العسكرية المتعثرة للرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، أضاف فليمنج: «يمكننا أن نرى هذا اليأس على مستويات عديدة في المجتمع الروسي وداخل الآلة العسكرية الروسية». وجاءت تصريحات فليمنغ بعد أن شنت روسيا الاثنين موجة من الهجمات المميتة في أنحاء كييف ومدن أوكرانية أخرى دمرت البنية التحتية الحيوية و قتل ما لا يقل عن 19 شخصًا.

وتأتي الهجمات العنيفة في أعقاب إعلان بوتين عن تصعيد عسكري فوري في سبتمبر، حيث هدد باحتمال حدوث ذلك انتقام نووي. وقال فليمنج عندما سئل عن تهديدات بوتين النووية «أعتقد أن أي حديث عن أسلحة نووية خطير للغاية وعلينا أن نكون حذرين للغاية في كيفية الحديث عنها». وأضاف «آمل أن نرى مؤشرات إذا بدأوا في السير في هذا الطريق، ولكن دعونا نكون واضحين تمامًا أنهم إذا كانوا يفكرون في ذلك، فستكون كارثة بالطريقة التي تحدث عنها الكثير من الناس»، فالروس أيضًا يحسبون بشكل متزايد تكاليف غزو أوكرانيا ويرون «مدى سوء تقدير» بوتين «للوضع».

وقال فليمنغ في كلمة ألقاها في رويال يونايتد سيرفيسز: «مع قليل من التحدي الداخلي الفعال، تبين أن عملية صنع القرار لديه مؤيدوه، إنها إستراتيجية عالية المخاطر تؤدي إلى أخطاء إستراتيجية في الحكم، يتم عكس مكاسبهم». «فالتكلفة بالنسبة لروسيا من حيث الأفراد والمعدات مذهلة، وتابع «نحن نعلم – والقادة الروس على الأرض يعرفون – أن إمداداتهم وذخائرهم آخذة في النفاد. القوات الروسية منهكة.. إنهم يعلمون أن وصولهم إلى التقنيات الحديثة والتأثيرات الخارجية سيكون محدودًا للغاية ويشعرون بحجم التكلفة البشرية الرهيبة لحربه الانتخابية». الناتو

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف العسكري الذي يضم 30 دولة سيجري تدريبات مخطط لها منذ فترة طويلة الأسبوع المقبل لاختبار حالة استعداد قدراته النووية.

موسكو

يقول الكرملين إن استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا سيؤدي إلى تمديد القتال وزيادة الأضرار التي لحقت بأوكرانيا.

شيسيناو، مولدوفا

طالبت رئيسة مولدوفا باحترام حدود بلادها بعد أن عبرت ثلاثة صواريخ روسية متجهة إلى أوكرانيا مجالها الجوي.

وارسو، بولندا

قالت كندا إنها ستنشر ما يقرب من 40 مهندسًا قتاليًا في بولندا حليفة الناتو لتدريب خبراء الألغام الأوكرانيين على التعدين وإزالة الألغام وهندسة الاستطلاع والمتفجرات.

جنيف

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الضربات الصاروخية الروسية عبر أوكرانيا كانت «مروعة بشكل خاص»، ويمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. كييف، أوكرانيا

قال رئيس بلدية لفيف إن القوات الروسية قصفت منشأة للطاقة في المدينة الغربية. حوالي ثلث المدينة لا يزال بدون كهرباء وهناك مشاكل في إمدادات المياه.

كييف، أوكرانيا

أفاد مسؤولون في أجزاء مختلفة من أوكرانيا بحدوث انفجارات وهجمات بطائرات بدون طيار وضربات صاروخية من قبل القوات الروسية.

لندن

حث رئيس خدمة الاستخبارات الإلكترونية البريطانية (GCHQ) على توخي الحذر بشأن الحديث عن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

برلين

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إنه يعتزم مناقشة كيفية خفض أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة مع نظرائه في مجموعة القوى الصناعية السبع.

لندن

قال رئيس (GCHQ)، وكالة الاستخبارات الإلكترونية البريطانية، إن روسيا تعاني من نقص في الأسلحة وأن قواتها «منهكة».