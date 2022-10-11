اليابان وكندا تتبادلان معلومات استخباراتية

اتفقت اليابان وكندا على بدء محادثات رسمية لتوقيع اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية، حيث اعتمد وزيرا خارجيتهما خطة عمل لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن الاقتصادي ومجالات أخرى وسط تهديدات متزايدة من الصين وروسيا.

كما إن إطلاق المحادثات الرسمية حول اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية، أو اتفاقية الأمن العام للمعلومات، هو جزء من خطة عمل أعلنها وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ونظيرته الكندية ميلاني جولي، بعد محادثاتهما في طوكيو.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن الجانبين يهدفان إلى التوصل إلى اتفاق «في أقرب وقت ممكن» لتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين جيشيهما.

وعمدت اليابان إلى تعميق التعاون الدفاعي خارج حليفها الرئيسي، الولايات المتحدة، في السنوات الأخيرة في مواجهة توكيد الصين المتزايد في المنطقة.

ولدى اليابان اتفاقيات مماثلة لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع ثماني دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، وأستراليا، وبريطانيا، والهند، وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الناتو.