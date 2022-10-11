شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير صحفية.. تعاقد ليفربول مع مبابي يعني إستمرار صلاح مع الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن فى حالة إذا ما تعاقد نادي ليفربول مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، فإن مصير النجم المصري محمد صلاح سيكون البقاء ضمن صفوف "الريدز" فى الموسم المقبل، يأتي ذلك بعدما حالت الشكوك حول إستمرار اللاعب المصري فى الدوري الإنجليزي بعد مستوي الفريق السيئ هذا الموسم، وإبتعاده عن منصة التتويجات فى جميع البطولات بصورة كبيرة.

وأفادت التقارير أن مبابي سيمثل ثنائية رائعة مع النجم المصري محمد صلاح، الأمر الذي قد يكون بمثابة المنقذ للفريق فى الفترة القادمة، فى ظل إفتقار الفريق للحلوب الهجومية، إضافة إلى عدم تقديم نونيز المستوي الفني المنتظر منه حتى هذه اللحظة.



هل يوافق مبابي على الإنتقال إلى ليفربول؟

وأكدت التقارير أن رغبة اللاعب الأولي تكمن فى الإنتقال إلى ريال مدريد، ولكن إذا ما عاند الفريق الباريسي رغبة اللاعب وتعارض معها فى الفترة الحالية، فقد يفكر اللاعب جديًا للإنتقال إلى ليفربول للهروب من تحكم الفريق الفرنسي المستقبلي، وتمسكهم الشديد به رغم رغبته الواضحة فى الإنتقال إلى الفريق المدريدي.



كيف يفكر محمد صلاح فى مستقبله؟

ومن جانبه يري محمد صلاح أن الأفضل له الخروج عن صفوف ليفربول فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تراجع نتائج الفريق هذا الموسم وإبتعاده عن منصات التتويج، الأمر الذي جعل بداية اللاعب هذا الموسم هى الأقل له فى الملاعب الإنجليزية، إلا أن إستقدامت إدارة الفريق بعض الصفقات القوية فى الساحة الأوربية، مما قد يغير من قرار اللاعب المبدئي.