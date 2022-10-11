شكرا لقرائتكم خبر عن ألبرت هالاند يحقق أرقام قياسية فى الدوري النرويجي ويسير على خطي نجم السيتي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبدو أن الكرة الأوروبية على وشك المعاناة لسنوات قادمة، حيث تم التحقق فى الدوري النرويجي من ألبرت هالاند أبن عم القاطرة النرويجة إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي، الشئ الذي يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي فى الساعات الأخيرة، لا سيما أن جميع مدافعي العالم لم يتمكنوا من إيقاف نجم السيتي، ليأتي قريبه فى سن ال 17 عامًا ويخطف جميع الأنظار.

ولعب ألبرت مع نادي بران النرويجي 37 مباراة، نجح فى تسجيل 64 هدفًا خلالهم، الأمر الذي يظهر إمكانيات تهديفية مرعبة للمهاجم الشاب، وفقًا لهذه الإحصائية ليتم تسليط الضوء على اللاعب بشكل كبير، والذي من المتوقع أن ينتقل إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبري إذا استمر على هذه الكيفية والقدرة التسجيلية.



موقف ريال مدريد من ضم ألبرت هالاند!

ويرصد كشافي ريال مدريد ألبرت بعناية شديدة فى الفترة الحالية، حيث أن تألق اللاعب سيجعل من اللاعب مطمع كبير لجميع الأندية الأوروبية الكبري، لذا من الأفضل على الراغب فى ضم اللاعب أن يسرع فى إنهاء إجراءات ضمه، حتى لا تشعر الفرق الأوربية المنافسة على الندم عن عدم التعاقد مع إيرلينج هالاند لفترة طويلة.



هل ينجح اللاعب فى السير على خطى إيرلينج؟

ولا يعني تألق اللاعب فى الدوري النرويجي على نجاحه فى حالة إذا انضم إلى الدوري الإنجليزي أو الأسباني، خاصة أن كرة القدم مليئة بالتغيرات، كما أن الأرقام التي يحققها إيرلينج هالاند فى البيرميرليج من الصعب أن يحققها أي مهاجم آخر فى الوقت الحالي.