شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها إهداء 12 رحلة عمرة.. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته المكثفة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية من محافظة قنا، حيث نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، إحتفالية الإنشاد الديني، بمناسبة ذكري مولد المولد النبوي الشريف، بإستاد قنا الرياضي، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ووكلاء الوزارات وقيادات الحزب بالمحافظة والآلاف من أبناء وعائلات وقبائل ومشايخ محافظة قنا.

وكرم المهندس أشرف رشاد الشريف، في بداية الإحتفالية، عددا كبيرا من حفظة القرآن الكريم بمختلف المراحل العمرية، وأكد "رشاد" خلال كلمته في الحفل، علي حرصه الدائم علي تكريم تلك النماذج المشرفة واننا اليوم نحتفل بذكري ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله ومبعوث الرحمة وعلينا جميعا أن نقتدي برسولنا الكريم في كافة أمور حياتنا.

وقدمت فرقة "الحضرة " في الجزء الأول من إحتفالية الحزب الكبري بإستاد قنا الرياضي، مجموعة من أجمل ما أنشد في حب رسول الله وأهل بيته الكرام، وأحيي الجزء الثاني المنشد الديني الكبير محمود ياسين التهامي، من تلك الإحتفالية الكبري التي يحضرها الآلاف من أبناء محافظة قنا.



وفى محافظة الجيزة وفى محافظة الجيزة احتفلت أمانة الحزب بالمحافظة، بإنطلاق رحلة العمرة التي قدمتها ونظمتها أمانة الحزب بالمحافظة للأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وذلك بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة و12 معتمرًا قدم لهم أحد مشايخ الأزهر الشريف مناسك العمرة تفصيلًا قبيل مغادرتهم مقر أمانة الحزب في طريقهم لمطار القاهرة الدولي للسفر للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة وسط فرحة كبيرة من أهالي وذوي المعتمرين.

كما تدخلت أمانة مركز أوسيم، لتمهيد الطريق العمومي بشارع الحرية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقرية، في الوحدة الحزبية ببشتيل.

كما واصلت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، احتفالاتها بالمولد النبوي الشريف بتوزيع كميات كبيرة من حلوى المولد على الفئات الأكثر احتياجًا بمنطقة الإسكان البديل بحدائق أكتوبر.

كما واصلت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، جهودها لدعم الحملة القومية لدعم الحملة القومية ضد شلل الأطفال بتسيير سيارات متنقلة لنقل الأطفال لمقرات التطعيم.

كما نظمت أمانة قسم الهرم، جهودها لدعم الحملة بمختلف مناطق الهرم، وفي إمبابة والوراق وقسم الجيزة دعمت أمانات الحزب الأطقم الطبية القائمة على الحملة لليوم الثالث على التوالي وسط إقبال من الأهالي على تطعيم أطفالهم.



وفي محافظة أسيوط وفي محافظة أسيوط نظمت أمانة مركز ساحل سليم، احتفالية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، في الوحدة الحزبية بقرية الشامية، وبدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، وتناولت الاحتفالية، السيرة النبوية وعن صفات سيد الخلق وبعض من سيرته العطرة.

كما شاركت أمانة قسم القوصية، في احتفالية ذكري المولد النبوي الشريف، الذي أقامه النادي الرياضي بالقوصية احتفالا بالذكرى العطرة لمولد نبينا العظيم وكذلك احتفال نصر أكتوبر المجيد، والذي بدأ بالقرآن الكريم وبعده النشيد الوطني.

كما كرمت أمانة مركز القوصية، لاعبي الكونغ فو، وذلك خلال احتفالية، بدأت بتلاوة القرآن الكريم، وفي الختام وزع شهادات التقدير المقدمة من أمانتي العلاقات العامة والعمل الجماهيري.





وفي محافظة أسواننظمت أمانة مركز إدفو، القافلة الطبية لمعالجة أمراض العيون ومكافحة العمى، والتى أقيمت اليوم بمنطقة النزل بادفو، قدمت الخدمة خلالها للمواطنين، ما بين كشوف عادية وعمل نظارات طبية وتم تحويل الحالات المستحقة لعمليات جراحية.





وفي محافظة البحيرةأجرت اللجنة المنظمة لدوري مستقبل وطن في نسختة الرابعة، قرعة دور ال16 بحضور ممثلي الفرق وأمانات المراكز، حيث صعدت 36 فريق، إلي دور ال16 ليستكمل دوري مستقبل وطن مرحلته الآخيرة.





وفي محافظة دمياطتوجهت أمانة الإسكان والمرافق بالمحافظة، إلي مدرستي النور للمكفوفين والأمل لضعم السمع والصم، لتوزيع عددا من عبوات حلوي المولد النبوي الشريف علي طلاب وطالبات المدرستين، حيث تم المرور على فصول وحجرات المدرسة لتوزيع علب الحلوي.





وفي محافظة الفيومواصلت أمانة مركز الشواشنه، توزيع عدداً كبيراً من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة واللحوم على المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال المرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا.







وفي محافظة المنيا وفي محافظة المنيا واصلت أمانة بندر ملوى، تنظيم احتفالية دينية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، وذلك في إطار احتفالات أمانة محافظة المنيا بالمولد النبوي الشريف، وبحضور قيادات وأعضاء الحزب بملوي، والقيادات الشعبية ولفيف من المواطنين، شهدت الاحتفالية تقديم بعض الابتهالات الدينية، وتكريم حفظة القرآن الكريم، كما قامت أمانة الحزب بملوي، بحملة لتوزيع حلوى المولد على الأهالي والأسر الاولي بالرعاية وتقديم التهاني لهم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وفي محافظة مطروحأقامت أمانة الحزب بالمحافظة، مباريات التصفيات النهائية وجاءت نتائج المباريات، فوز فريق النجيلة، وفريق الحمام، وذلك في حضور ممثلي أمانات المراكز وأمناء التنظيم والأمناء المساعدين وأمناء الشباب والرياضة والعضوية والشؤون القانونية، وكافه أعضاء أمانة الحزب بالمراكز واللجنة المنظمة.

كما بدأت أمانة الحزب بالمحافظة، تصفيات المرحلة الثالثة من الدوري بالمحافظة والتي يشارك فيها 11 فريق يمثلون جميع مراكز واقسام المحافظة، وشهدت التصفيات التي تقام على ملعب اسبلاج بنادي الطيران بالمنيا الجديدة، حضور امين المحافظة، وأمين التنظيم، وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة، و أمناء المراكز والأقسام واللجان المنظمة للدوري والفرق المشاركة، حيث أقيمت 8 مباريات واسفرت عن صعود 4 فرق يتنافسون فيما بينهم لتحديد الفريق الفائز بالمركز الأول والذي سوف يمثل المحافظة في المرحلة الرابعة من الدوري على مستوى الجمهورية.



وفي محافظة الوادي الجديد وفي محافظة الوادي الجديد نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "نظافة الفم والأسنان"، بالتعاون مع أمانة المرأة بالمركز، وذلك بمركز شباب الفتح بمدينة موط، وتهدف الندوة إلى الوقاية والمعرفة الصحية بأهمية الاعتناء بصحة الفم وخصوصا لدى الأطفال من خلال الإقلال من عدد مرات تناول السكريات والاكثار من الخضروات والفاكهة وتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل أكلة وزيارة الطبيب كل ستة أشهر على الأكثر.

كما نظمت أمانة مركز الخارجة، إحتفالية كبري بمناسبة ذكري بانتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف، بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة وجمعية واحة الخير بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر، وتضمن الحفل عمل فقرات فنية وكلمات دينية عن مولد الرسول وشعر عن انتصارات أكتوبر وتم توزيع عدد 200 علبة حلوى وصلها شنط بها أدوات مدرسية.





وفي محافظة الإسماعيليةواصلت أمانة الحزب بالمحافظة، لليوم السابع علي التوالي، من توزيع الشنط المدرسية والأدوات الدراسية علي مدارس الإسماعيلية من أجل توزيعها للطلاب الأكثر احتياجا.

كما نظمت أمانة مركز فايد، قافلة طبية بيطرية، لعلاج الثروة الحيوانية، والطيور المنزلية، بالمجان في قرية السعيدية، وجاءت القافلة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى، وذلك لتقديم خدمات الكشف البيطرى والعلاج وأمصال الوقاية للحيوانات والطيور، والتواصل مع الأهالي من خلال التوعية حول كيفية التعامل في العديد من الأمور المتعلقة بالحالات البيطرية التابعة لهم، حيث شهدت إقبالا كبيرا، وأبدى الأهالى فى القرية رضاهم عما تقدمه القافلة من خدمات بيطرية مجانية.





وفي محافظة شمال سيناءوزعت أمانة مدينة بئر العبد، عددا كبيرا من عبوات حلوى المولد النبوي الشريف، على الأسر الأكثر احتياجًا وعمال النظافة بمستشفى بئر العبد في ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما احتفلت أمانة قسم رمانة، بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيد، والمولد النبوي الشريف، الطلاب والطالبات والأسر خلال عودة العام الدراسي الجديد، وخلال الإحتفالية، وزع عددا من عبوات حلوى المولد النبوي، والإعلام المصرية.





وفي محافظة بورسعيدأعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، حصول فريق "عباد الرحمن"، على لقب بطل دوري مستقبل وطن في قسم الشرق بالمحافظة، وأقيمت فعاليات نهائي دوري كرة القدم الموسـم الرابع أمانة قسـم الشرق بملعب هلنان بحي الشرق، بحفل لإحدي فرق السمسمية، وتم تســليم كأس البطولة للفريق الفائز والذي ســيمثل القســم في تصــفيات المحافظة النهائية، وكذلك تسليم جائزة أفضل حارس مرمى للكابتن محمد أمين، وجائزة الهداف للاعب محسن أحمد لاعب فريق النورس، وجائزة احسن لاعب.





وفي محافظة سوهاجنظمت أمانة مركز جهينة، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المركز، وتقديم شهادات التقدير والجوائز المالية لهم، وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة أيات من القران الكريم، وشارك في الحفل، أعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وجمع غفير من عواقل عائلات مركز جهينة.





وفي محافظة القليوبيةنظمت أمانة المرأة بمركز القناطر الخيرية، ندوة تثقيقية توعوية عن المتغيرات المناخية وأثرها علي الإنسان والمجتمع ودور المرأة والرجل حول هذه القضية، بالتعاون مع تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية، وبحضور ممثل وزارة الأوقاف، وناقشت الندوة، الأحكام الشرعية في قانون تنظيم الأسرة ودور الدولة نحو هذه القضية وكيفية توفير الوسائل مجانا.





وفي محافظة الشرقيةأطلقت أمانة مركز أولاد صقر، مبادرة جديدة تحت شعار "خليك واعي وازرع شجرة" بمشاركة أمناء الأمانات النوعية بالمركز والوحدات الحزبية، وقامت الأمانة بحملة توعية بمخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وآثارها على الفرد والمجتمع، وقام فرق من شباب الوحدة، بزرع عدداً من الأشجار المثمرة، أمام المدارس والمصالح الحكومية وداخلها، حيث قام بالمرور على كافة مدارس قصاصين الأزهار، وكفر حجي والفرايحة والوحدات الصحية بها وزراعة الأشجار المثمرة.





وفي محافظة المنوفيةنظمت أمانة مركز ومدينة منوف، احتفالية، لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الأزهر الشريف، في الوحدة الحزبية بقرية دبركي.





وفي محافظة كفر الشيخأعلنت أمانة مركز قلين، عن إقامة أكبر معرض لبيع الأدوات المنزلية والملابس الجاهزة، والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، في قرية شباس عمير، يوم الأحد المقبل الموافق 10/16، أمام المدرسة الإعدادية من الساعة 9 صباحا.





وفي محافظة الإسكندريةنظمت أمانة قسم مينا البصل، قافلة طبية مجانية، حيث تم إجراء كشف طبي لمرضى العظام.

كما نظمت أمانة قسم محرم بك، ندوة حول السيرة النبوية تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

كما نظمت أمانة قسم الدخيلة، ورشة عمل لذوي الهمم بعنوان كيفية صناعة الازياء والملابس الفرعونية، حيث تم تدريب الأطفال على كيفية صناعة الملابس والزي الفرعوني.

كما نظمت أمانة قسم الدخيلة، احتفالية بإنتصارات السادس من أكتوبر بشاطئ شهر العسل، حيث تم تنظيم ماراثون رياضي وتم توزيع أعلام مصر على المواطنين.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، فاعلية لاستقبال فصل الشتاء، بالتعاون مع شركة الصحة، وذلك للاستعداد للأمطار والعواصف، والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة عن الأمراض العقلية والنفسية، وذلك للتوعية بهذه الأمراض وأعراض الإصابة بها، وطرق الوقاية منها، وتم تقديم مجموعة من النصائح للوقاية منها، والطرق المثلى للتعامل مع المصابين بهذه الأمراض.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.