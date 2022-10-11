شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام: مخرجات المؤتمر الاقتصادى ستناقش فى جلسات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المؤتمر الاقتصادي دعت له الحكومة وسيخرج منه مخرجات لحل المشكلات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القرارات التي تخرج عن المؤتمر الاقتصادى أكد رئيس الوزراء أنها ستناقش في جلسات الحوار الوطني، والتي تضم كل القوى السياسية، ما يعني أن الحكومة ترغب في التعرف على رأي المشاركين في الحوار الوطني والتعرف على ملاحظاتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أن الحكومة دعت أعضاء الحوار الوطني للمؤتمر الاقتصادى، وأكدت أن المخرجات التي تخرج عن المؤتمر الاقتصادي ستناقش في الحوار الوطني، وهو ما يعني التكامل في العمل.

وذكر مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أننا نبني جمهورية جديدة ونعمل على حل المشكلات ووضع السياسات والتصورات بالتشارك والتوافق واستماع كل وجهات النظر.

ولفت مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إلى أن هناك أجندة لمقرري المحور الاقتصادي، حول رؤية كل حزب وتيار سياسي في كيفية النهوض بالاقتصاد الوطني.