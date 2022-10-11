اليمن والاتحاد الأوروبي يبحثان جهود تجديد الهدنة الإنسانية وإحلال السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - اليمن - (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، مع مساعد الأمين العام للاتحاد الأوروبي انريكي مورا، ونائب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كارل هاليجارد، مستجدات الوضع اليمني، والجهود الجارية لتجديد الهدنة الإنسانية، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن والضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على التعاطي الإيجابي مع تلك الجهود.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء تطرق إلى دور الاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

حضر اللقاء وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.