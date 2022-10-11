"مستقبل وطن" يقدم 12 رحلة عمرة للأمهات المثاليات بالجيزة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

احتفلت محافظة الجيزة بانطلاق 12 رحلة للعمرة كهدية مقدمة من أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة للأمهات المثاليات في الجيزة، وذلك بحضور قيادات ونواب الحزب بالمحافظة والمعتمرات الفائزات بالجائزه وأهاليهم.

جاء ذلك بعد إعلان أمانة حزب مستقبل وطن خلال احتفالها بعيد الأم الماضي عن منح جائزة العمرة للأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.

وسيطرت مشاعر الفرح على الفائزين برحلة العمرة وذويهم والذين وجهوا الشكر لحزب مستقبل وطن وقياداته على ما يبذلونه من جهود على الأرض في خدمة المواطنين في كافة المجالات.

ومن جانبه، أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين تنظيم محافظة الجيزة، أن إعلان جوائز العمرة للأمهات المثاليات على مستوى محافظة الجيزة أمر ليس ممارسة سياسية من الحزب بل هو نابع من صدور أعضاء الحزب وقياداته بمحافظة الجيزة وهيئته البرلمانية في إطار الجهود المستمرة التي تتم في دعم المواطنين في مختلف المجالات.

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