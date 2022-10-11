المحمول وخروج الطلاب.. 10 تعليمات مهمة من وزير التعليم للمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من التوجيهات إلى المدارس، على أن يجري تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

وتشمل تلك التوجيهات:

- إطلاق أسماء المتوفين من المعلمين، والطلاب، والطالبات على أحد المباني، أو الفصول الدراسية، أو المدارس، بعد التنسيق مع المحافظ المختص؛ تكريمًا لهم، وتخليدًا لذكراهم.

- التنبيه على مديري المدارس، بتوزيع الطلاب أثناء الدخول والخروج من المباني المدرسية على عدة مخارج، بحيث يتم تخصيص مخرج لطلاب وطالبات الصفوف الأولى، ومخرج آخر لباقي الطلاب، والطالبات الأكبر سنًّا

- مراعاة تسكين طلاب وطالبات الصفوف الأولى بالأدوار السفلى؛ منعًا للتكدس، وحفاظًا على سلامة الطلاب.

- عدم تشغيل أية مدرسة يوجد بها صيانة، إلا إذا كانت الأوضاع بها آمنة، والرجوع إلى الجهات المختصة فور استشعار أي خطر، يهدد أمن وسلامة الطلاب، والطالبات، وكافة العاملين بها.

- منع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي

- حظر استخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب، والطالبات، أما المعلم فيمنع استخدامه نهائيًّا للهاتف، أثناء تأدية عمله داخل الفصول الدراسية.

- تنظيم ندوات توعية بخطورة الألعاب الإلكترونية على أبنائنا الطلاب

- الإبلاغ الفوري عن حدوث أي طارئ، والتواصل الفوري والمباشر مع الوزارة

- تنظيم مواعيد محددة لمقابلة أولياء الأمور، وتفعيل المناهج الإلكترونية في جميع مدارس الجمهورية.

- محاربة الشائعات لما لها من تأثيرات سلبية على استقرار العملية التعليمية، مع تحرى الدقة والمصداقية التامة في كل ما يصدر عن المؤسسات التعليمية.