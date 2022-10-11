"برجاء سداد جدية الحجز".. ماذا تعني الرسالة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي من حجز شقق سكن لكل المصريين 3، يوم 27 أكتوبر الجاري، لكل المواطنين حيث يتم سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد.

الشقق المطروحة يكون الحجز فيها متاحا لمتوسطي الدخل ومحدودي الدخل، حيث يتم تحديد شروط لكل فئة، وشقق الإسكان الاجتماعي والموجه لمحدودي ومتوسط الدخل يتم طرح مساحة واحدة منها وهي 90 مترا في كل المدن الجديدة والمحافظات، وهي عبارة عن 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة كاملة التشطيب.

وخلال عملية التقديم الإلكتروني على الموقع المخصص لاستقبال طلبات المتقدمين، تظهر رسالة بعد انتهاء التقديم بعنوان "تم حفظ طلبكم ولكن لم نستطيع تأكيد الدفع من خلال البريد المصري.. برجاء سداد مقدم الحجز بمكاتب البريد لتتمكن من تسجيل الطلب"، مما أثار جدلًا بشأن موقف المتقدمين.

في البداية تظهر هذه الرسالة لمعظم المتقدمين بعد تسجيل الحساب على الموقع والبدء في ملء استمارة حجز الوحدة السكنية ورفع الأوراق وإيصال سداد دفع مقدم الحجز بالبريد.

وظهور هذه الرسالة لا يعني أي مشكلة في ملف التقديم، فإذا ظهرت رسالة "تم حفظ طلبك" فهذا دليل على حفظ الطلب بنجاح، إذ يعني ذلك أن الطلب والأوراق تم رفعها بنجاح على الموقع الإلكتروني لكن رسالة عدم سداد مقدم الحجز، فهي رسالة مسجلة على الموقع الإلكتروني وسيتم تعديلها بعد أيام من سداد جدية الحجز، حيث يأخذ نظام التقديم بعض الوقت للتاكد من بيانات المتقدمين.

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