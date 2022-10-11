أوكرانيا تتهم موسكو بخطف نائب رئيس محطة زابوريجيا

كييف: قالت شركة إنرجواتوم الأوكرانية للطاقة النووية إن القوات الروسية خطفت فاليري مارتينيوك، نائب رئيس محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وتحتجزه في مكان مجهول.

وقالت الشركة على تطبيق تيليجرام إن القوات الروسية خطفت مارتينيوك أمس الاثنين.

في سياق آخر، قال أكبر جهاز مخابرات إلكترونية بريطاني (الثلاثاء 11-10-2022) إن بريطانيا تتوقع أن ترصد مؤشرات إذا بدأت روسيا في التفكير في نشر ترسانتها النووية في حربها مع أوكرانيا، مكررا أن أي حديث عن استخدام مثل هذه الأسلحة خطير للغاية.

وأكد رئيس “هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية” جيريمي فليمنج لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن روسيا تعاني من نقص في الذخيرة والأصدقاء والقوات.

وقال فليمنج إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ظل حتى الآن ملتزما بالتعاليم العسكرية الراسخة بعدم استخدام الأسلحة النووية، لكن الجهاز سيبحث عن مؤشرات على أن هذا قد يتغير.

وأضاف “آمل أن نرى مؤشرات إذا بدأوا في التخلي عن هذا المسار”، دون أن يوضح الطبيعة الممكنة لهذه المؤشرات.

وقال “لكن، لنكن واضحين حقا بهذا الشأن، إذا كانوا يفكرون في ذلك، فستكون هذه كارثة بالطريقة التي تحدث عنها كثير من الناس”.

وقال فليمنج أيضا إنه متأكد من أن بوتين يشعر بالقلق من مخاطر التصعيد، وإن ذلك يمكن أن يكون إشارة لسبب “عدم اللجوء لهذه الأشكال الأخرى من شن الحرب”.