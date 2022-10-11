انت الان تتابع خبر دولة القانون: رئيس الجمهورية سيمرر الخميس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحدد مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدت اليوم، برئاسة محمد الحلبوسي، الخميس المقبل، موعداً لتمرير رئيس الجمهورية.

وقال الزيادي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الأفضل في الوضع العراقي الراهن هو تشكيل حكومة توافقية".



وأضاف، "لا زلنا ننتظر حسم المفاوضات الكردية من أجل دخولهم بمرشح واحد لجلس انتخاب رئيس الجمهورية، وبخلاف ذلك سيتم اللجوء للفضاء الوطني (الدخول بمرشحين وانتخاب أحدهما عبر التصويت)".

ولفت إلى أن "إدارة الدولة يعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الكردية من أجل الوصول الى نتيجة تهم العراق ككل"، مؤكداً أن "جلسة الخميس المقبل ستشهد تمرير رئيس الجمهورية".

