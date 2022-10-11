انت الان تتابع خبر الصراع في أوكرانيا.. تحذير روسي من حرب عالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب مدفيديف عبر قناته في "تلغرام" أن "أسرع وصفة لتأجيج الصراع في أوكرانيا وتحويله إلى حرب عالمية محتومة النتائج هي تزويد المرضى النفسيين في نظام كييف بأنظمة MLRS".

ونصح زعماء الناتو والمسؤولين في البيت الأبيض "التفكر بعقلانية وتقييم المخاطر الفعلية المترتبة على ذلك".



ومن جهة أخرى توعدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فنلندا برد فوري على إغلاقها مقر القنصلية الروسية في توركو.