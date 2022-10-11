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خلال يوم.. وفاة وإصابة 20 شخصاً بنحو 100 حريق

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عدد حوادث الحريق بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت (95) حادثاً".

وأضافت، أن "عدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث بلغت ( 2)، فيما بلغت واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة واجباً واحداً".


وأشارت إلى أن "عدد الوفيات البشرية نتيجة الحوادث بلغت ( 7) وفيات، كما تم تسجيل 13 إصابة".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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