انت الان تتابع خبر خلال يوم.. وفاة وإصابة 20 شخصاً بنحو 100 حريق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "عدد حوادث الحريق بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت (95) حادثاً".

وأضافت، أن "عدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث بلغت ( 2)، فيما بلغت واجبات معالجة القنابل غير المنفلقة واجباً واحداً".



وأشارت إلى أن "عدد الوفيات البشرية نتيجة الحوادث بلغت ( 7) وفيات، كما تم تسجيل 13 إصابة".