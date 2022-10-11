انت الان تتابع خبر النقد الدولي: العراق أسرع اقتصاد عربي في 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان صندوق النقد الدولي قد كشف عن توقعاته للاقتصاد، حيث يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤ واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.

ويأتي هذا التقرير المستند لبيانات علمية دقيقة لينعش الآمال بقدرة العراق على التعافي والنهوض اقتصاديا على الرغم من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد العالمي جرّاء استمرار الحرب في أوكرانيا وما تتركه من تداعيات مقلقة على اقتصاديات الدول الغربية.

