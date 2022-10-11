شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تعلن اعتقال "جاسوس" يعمل لصالح إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، باعتقال شخص وصفته بـ "الجاسوس" يعمل لصالح إسرائيل في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وقال رئيس قضاة محافظة كرمان "إبراهيم حميدي" للوكالة الإيرانية، إنه "تم اعتقال شخص في المحافظة بتهمة التجسس لصالح المخابرات الصهيونية (إسرائيل)".

وأضاف حميدي، إن "المتهم كان ينوي القيام بإجراءات معادية للأمن وتنفيذ عمليات تخريب في المحافظة، ولكن مع يقظة منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، تم إحباط هذه المؤامرة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "الموقوف كان نشطا في البلاد تحت ستار العمل الحر والأعمال"، وقال: إن المتهم قام بعدة رحلات إلى دول مختلفة بهدف نقل المعلومات وكذلك التدريب على الإجراءات المناهضة للأمن والتخريب من خلال التواصل مع ضباط المخابرات، وكانت آخر رحلة له لإحدى دول الجوار بالمنطقة".

وبين رئيس قضاة محافظة كرمان "إن المتهم قد تواصل مع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية وأجهزة النظام الصهيوني من خلال استخدام منصة الفضاء السيبراني، وكذلك من خلال العديد من البرامج المشفرة".

وتابع: "أثناء جمع بعض المعلومات، كان المتهم يعتزم مغادرة البلاد والالتقاء بأحد عملاء مخابرات النظام الصهيوني في إحدى دول المنطقة واستلام مهمة جديدة، إلا أنه تم اعتقاله قبل مغادرته البلاد".

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن هوية الشخص وجنسيته.

وكانت طهران قد اتهمت دولا أجنبية من بينها أمريكا وإسرائيل بتحريك ما أسمتها بـ "الاضطرابات" التي شهدتها البلاد على مدى الأسابيع الماضية بعد وفاة الشابة مهسا أميني في طهران عقب اعتقالها من قبل قوات الشرطة.

المخابرات الإيرانية تعتقل 9 أجانب خلال الشهر الجاري

وأعلنت الاستخبارات الإيرانية، في وقت سابق من هذا الشهر، اعتقال 9 أجانب يحملون جنسيات أوروبية مختلفة كانوا يدعمون الاضطرابات في إيران.

وكانت عددا من الدول الأوروبية من بينها فرنسا والسويد وهولندا وكذلك كندا قد حذرت رعاياها من السفر إلى إيران، فيما طلبت من المتواجدين مغادرة البلاد فورا.

كما يشعر المسؤولون بالقلق من أن الخطاب الإيراني أصبح "أكثر عدوانية"، حيث يبدو أن الحكومة الإيرانية بدأت في ربط الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ببقاء النظام الحاكم.