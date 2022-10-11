مهاتير محمد يسعى للحفاظ على مقعده البرلماني

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وأشار مهاتير إلى أن ائتلافه المكون من أحزاب «الملايو» سيخوض المنافسة على 120 مقعدا من أصل 222 مقعدا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد إنه يعتزم خوض الانتخابات العامة المقبلة في البلاد للحفاظ على مقعده البرلماني في لانكاوي. وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس أن مهاتير البالغ من العمر 97 عاما، والذي لعب دورا أساسيا في إزاحة حزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» الحاكم في الانتخابات التاريخية التي جرت عام 2018، قال إن حزبه لم يستقر بعد على مرشح لرئاسة الوزراء.وأشار مهاتير إلى أن ائتلافه المكون من أحزاب «الملايو» سيخوض المنافسة على 120 مقعدا من أصل 222 مقعدا.

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